Субарендатора затонувшего теплохода "Булгария" освободили из колонии

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Светлана Инякина, субарендатор теплохода "Булгария", затонувшего в 2001 году на водохранилище в Татарстане, освобождена из колонии. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе УФСИН по Чувашии.
"Светлана Инякина освобождена из-под стражи в соответствии с федеральным законом №186 от 3 июля 2018 года (об изменении правил зачета времени содержания под стражей в срок назначенного наказания - прим. ТАСС). Приговор ей был пересмотрен", - уточнили в пресс-службе.
Московский районный суд Казани в июле 2014 года приговорил Инякину к 11 годам лишения свободы, в апреле 2015 года Верховный суд Татарстана назначил ей 9,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В сентябре 2015 года срок наказания Инякиной был сокращен из-за амнистии, объявленной в честь 70-летия Победы.
Пассажирский теплоход "Булгария" затонул 10 июля 2011 года в Куйбышевском водохранилище в Татарстане. Погибли 122 человека, удалось спасти 79 человек.