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Субарендатора затонувшего теплохода "Булгария" освободили из колонии

В 2015 году ей сократили срок наказания из-за амнистии, объявленной в честь 70-летия Победы

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Светлана Инякина, субарендатор теплохода "Булгария", затонувшего в 2001 году на водохранилище в Татарстане, освобождена из колонии. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе УФСИН по Чувашии.

"Светлана Инякина освобождена из-под стражи в соответствии с федеральным законом №186 от 3 июля 2018 года (об изменении правил зачета времени содержания под стражей в срок назначенного наказания - прим. ТАСС). Приговор ей был пересмотрен", - уточнили в пресс-службе.

Московский районный суд Казани в июле 2014 года приговорил Инякину к 11 годам лишения свободы, в апреле 2015 года Верховный суд Татарстана назначил ей 9,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В сентябре 2015 года срок наказания Инякиной был сокращен из-за амнистии, объявленной в честь 70-летия Победы.

Пассажирский теплоход "Булгария" затонул 10 июля 2011 года в Куйбышевском водохранилище в Татарстане. Погибли 122 человека, удалось спасти 79 человек.

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