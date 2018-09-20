"Известия": отец Бутиной рассказал, что россиянке запрещают прогулки в тюрьме

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Задержанная в Вашингтоне россиянка Мария Бутина находится в одиночной камере 22 часа в сутки, прогулки ей запрещены. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на ее отца Валерия Бутина.

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"В течение дня у нее есть только 60 минут, чтобы она могла слегка размяться и позаниматься спортом. В общей сложности режим сегрегации предполагает ее нахождение в одиночной камере 22 часа в сутки... На улицу ее вообще не выпускают", - цитирует Бутина издание.

Он добавил, что россиянку выпускают из камеры только ночью. Бутиной позволяют звонить родным в час ночи по американскому времени. Отец арестованной считает, что в американской тюрьме на россиянку пытаются оказывать психологическое давление, чтобы добиться от нее признания вины.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, в канун встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 29-летней россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.