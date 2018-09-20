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"Известия": отец Бутиной рассказал, что россиянке запрещают прогулки в тюрьме

Валерий Бутин считает, что таким образом администрация пытается оказать на его дочь психологическое давление
Мария Бутина Alexandria Detention Center via AP
Мария Бутина
© Alexandria Detention Center via AP

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Задержанная в Вашингтоне россиянка Мария Бутина находится в одиночной камере 22 часа в сутки, прогулки ей запрещены. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на ее отца Валерия Бутина.

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"В течение дня у нее есть только 60 минут, чтобы она могла слегка размяться и позаниматься спортом. В общей сложности режим сегрегации предполагает ее нахождение в одиночной камере 22 часа в сутки... На улицу ее вообще не выпускают", - цитирует Бутина издание.

Он добавил, что россиянку выпускают из камеры только ночью. Бутиной позволяют звонить родным в час ночи по американскому времени. Отец арестованной считает, что в американской тюрьме на россиянку пытаются оказывать психологическое давление, чтобы добиться от нее признания вины.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, в канун встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 29-летней россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, ДональдИтоги встречи Путина и Трампа в ХельсинкиЗадержание гражданки России спецслужбами США
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