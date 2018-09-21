СК просит продлить арест экс-главе МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 21 сентября. /ТАСС/. Следствие попросило суд продлить еще на три месяца арест бывшего начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, обвиняемого по уголовному делу о пожаре и гибели 60 человек в торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Мамонтов были задержан 25 мая вместе с бывшим начальником отдела надзора деятельности и профилактической работы Кемерова, Березовского и Кемеровского района МЧС Григорием Терентьевым.

Прокуратура поддержала ходатайство Следственного комитета. По мнению надзорного ведомства, основания, по которым избиралась мера пресечения, не отпали. Адвокаты Мамонтова, напротив, заявили, что материалы обвинения, связанные с возможным влиянием на свидетелей, не имеют фактических доказательств и являются "надуманными". Защита напомнила, что Мамонтов уже не является сотрудником МЧС, все его счета арестованы, а его заграничный паспорт сдан. Адвокаты попросили смягчить меру пресечения для своего подопечного.

По мнению представителя СК РФ, расследование уголовного дела представляет особую сложность - к сроку, к которому истекает арест Мамонтова, невозможно допросить всех свидетелей, которые, в том числе, находятся в других регионах, изучить изъятые документы. Кроме того, следователи считают, что будучи на свободе Мамонтов может скрыться или иным способом воспрепятствовать расследованию уголовного дела. Обвиняемый, отметил представитель СК, уже предпринимал попытки сокрытия информации, а также участвовал в выработке единой позиции по свидетельству по данному делу.

"Следствие ходатайствует - продлить срок содержания [под стражей] на три месяца, <…> до 25 декабря включительно", - сказал представитель СК.

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Они оба были арестованы на два месяца, до 25 июля, затем срок содержания под стражей был продлен до 25 сентября.

По версии следствия, они не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания ТЦ "Кемеровским кондитерским комбинатом" (ККК, основной собственник "Зимней вишни"). Мамонтова также обвиняют в растрате денег главка - более 1,8 млн рублей. По версии СК, он нанял трех сотрудников, которые фактически свои обязанности не выполняли, но с июня 2015 по апрель 2018 года получали зарплату.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, жертвами трагедии стали 60 человек. Обвиняемыми по уголовному делу проходят 12 человек, все они арестованы.