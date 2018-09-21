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Четыре человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Башкирии

Инцидент произошел в Илишевском районе

УФА, 21 сентября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе один ребенок, получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Илишевском районе Башкирии. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГИБДД по республике.

"По последним данным, при столкновении двух автомашин пострадали четыре человека, их осмотрели врачи на месте. В каждой машине находилось по одному ребенку, они были в удерживающих устройствах. У одного ребенка есть травмы - сломан нос", - сказал представитель ведомства.

Ранее местные СМИ сообщили о семи пострадавших в ДТП, в числе которых двое детей.

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