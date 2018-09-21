Суд продлил арест подозреваемым в убийстве Вороненкова до 19 ноября

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева в пятницу продлил меру пресечения в виде ареста подозреваемым в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова до 19 ноября.

"На заседании была продлена мера пресечения подозреваемым [Ярославу Тарасенко и Александру Лосю] в виде ареста до 19 ноября", - сообщили корр. ТАСС в суде. Срок их ареста истекал 5 октября.

Следующее заседание суда назначено на 11:00 18 октября.

Вороненков был застрелен в центре Киева в марте 2017 года. В мае 2018 года следствие сообщило о завершении расследования. По делу проходят организатор убийства и пятеро соучастников.