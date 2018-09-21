Введенный в Армянске после химбвыроса режим ЧС рекомендовали снять

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Крым рекомендовали руководству города Армянск снять режим чрезвычайной ситуации, который был введен после выброса химических веществ в атмосферу, сообщается в пятнице на сайте регионального правительства.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. СК РФ возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС. По предварительным данным, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский Титан". Власти республики приняли решение на две недели остановить работу завода. На этот же срок из города было решено вывезти детей в детские лагеря и санатории.

"На заседании оперативного штаба по ситуации в Армянске было принято решение рекомендовать главе города отменить режим чрезвычайной ситуации. После согласования графика отдыхающие в санаториях дети смогут вернуться домой. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей Фридман доложил, что все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, проведены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на данные Роспотребнадзора уточняется, что с 16 сентября в городе не зарегистрировано превышения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ, а с 18 сентября они ниже фоновых. Это один из критериев стабилизации ситуации, но мониторинг продолжается. За сутки в Армянске за медицинской помощью обратились пять человек с аллергическими фарингитами и аллергией на коже, госпитализация не потребовалась. За неделю случаев отравления или диагнозов, связанных с воздействием окружающей среды, не зафиксировано.

"[Стабилизации обстановки] способствовали как погодные условия, так и меры, предпринимаемые предприятием для локализации очага загрязнения. Так, в кислотонакопитель было перекачано 1 млн 250 тыс. кубических метров воды, 918 тон известкового молока. <…> В рамках заседания рассматривался вопрос - может ли запуск завода отразиться на экологической ситуации. В ходе дискуссии было решено, что завод нельзя запускать до устранения всех замечаний контролирующих органов", - отметили в правительстве.

Учебные заведения Армянска готовы к приему детей. В ближайшее время будет разработан график возвращения детей из санаториев.