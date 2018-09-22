Четыре человека погибли в Тамбове при столкновении легковушки с катком

ТАСС, 22 сентября. Четыре человека - водитель автомобиля Lada Priora и трое пассажиров - погибли при столкновении с катком для укладки асфальта в Тамбове. Еще один пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тамбовской области.

"Авария произошла в 03:48 мск 22 сентября в Тамбове на пересечении улиц Пролетарская и Мичуринская. Автомобиль Lada Priora врезался в каток для укладки асфальта, стоявший на дороге. В результате ДТП водитель легковой машины и трое пассажиров скончались на месте, четвертый пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - сказали в пресс-службе.

На улице в момент аварии, по данным пресс-службы, работало освещение, имелись знаки, предупреждающие о проведении ремонта дороги.

Движение транспорта из-за аварии не перекрывалось. "В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП", - отметили в пресс-службе.