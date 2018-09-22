Три человека погибли в ДТП в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли в субботу при столкновении "КамАЗа" и легковушки в Аксайском районе Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"Сегодня в 15:15 мск на 1089 км дороги М-4 "Дон" в Аксайском районе водитель, управляя автомобилем "КамАЗ", при совершении маневра "разворот", не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2110. В результате ДТП погибли все три человека в автомобиле ВАЗ-2110: водитель, женщина-пассажир и мальчик 2004 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Водитель грузовика, по данным полиции, не пострадал.