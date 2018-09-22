{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли в ДТП в Ростовской области

Водитель грузовика при совершении разворота на 1089 км трассы М-4 "Дон" не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2110

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли в субботу при столкновении "КамАЗа" и легковушки в Аксайском районе Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"Сегодня в 15:15 мск на 1089 км дороги М-4 "Дон" в Аксайском районе водитель, управляя автомобилем "КамАЗ", при совершении маневра "разворот", не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2110. В результате ДТП погибли все три человека в автомобиле ВАЗ-2110: водитель, женщина-пассажир и мальчик 2004 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Водитель грузовика, по данным полиции, не пострадал.

Теги
РоссияРостовская область
Эксперт: исполнение теракта в Ахвазе говорит об участии в нем иностранных спецслужб
Аналитик Института Востоковедения РАН Борис Долгов считает, что атака была направлена именно против государственных институтов Ирана
Читать полностью