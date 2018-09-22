Эксперт: исполнение теракта в Ахвазе говорит об участии в нем иностранных спецслужб

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Террористический акт на военном параде в Иране носит явную направленность против армии и правительства Ирана, его профессиональная организация указывает на участие иностранных спецслужб, а выбор даты свидетельствует о том, что непосредственными исполнителями могли быть суннитские экстремистские группировки. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС в субботу высказал эксперт Института Востоковедения РАН Борис Долгов.

"То, что этот теракт направлен именно против государственных институтов Ирана и выбран день, когда отмечается годовщина ирано-иракской войны, заставляет думать, что это были какие-то суннитские радикальные группировки, но за ними очевидно могли стоять представители спецслужб тех внешних игроков, которые действуют против Ирана: США, Израиля, Саудовской Аравии", - сказал аналитик.

"Нынешний теракт в Иране нельзя назвать неожиданным ввиду антииранских действий, которые происходили в последнее время, это и санкции, наложенные США, и выход США из иранской ядерной сделки, это угрозы в адрес Ирана со стороны опять-таки США, и антииранские действия Израиля, - добавил он. - Совершенно очевидно, что Иран просто так не оставят в покое, и эти враждебные действия будут продолжаться".

Внутренние силы

Альтернативный взгляд на произошедшее высказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин, который считает, что теракт мог быть организован и консервативными силами внутри Ирана, стремящимися скомпрометировать нынешнее руководство страны.

"Это может быть и в интересах крайне правых сил в Иране, которые хотят показать неспособность нынешнего реформаторского правительства не только справиться с экономикой, но и обеспечить безопасность в стране", - предположил он.

Однако Фитин также не исключает версии, что за атакой могут стоять иностранные спецслужбы.

Аресты и новые теракты

Эксперты сходятся во мнении, что в Иране после теракта могут пройти аресты, однако, как отметил Долгов, массовых репрессий ожидать не стоит. Также, по его мнению, до конца следствия не будет никаких изменений в отношениях Тегерана с Вашингтоном, Тель-Авивом и Эр-Риядом. Эксперт института Востоковедения РАН добавил, что существует вероятность новых атак в Иране.

"Нельзя исключать новых терактов и провокаций, мы наблюдали на протяжении последних двух лет и попытки раздувания антиправительственных демонстраций в Иране, которые имели место в прошлом году и в начале этого года, - сказал аналитик. - Они были связаны с экономической ситуацией, но их пытались раздуть США, которые оказывали поддержку и даже помощь этим оппозиционным движениям".

"Раз эта антииранская кампания началась, то, скорее всего, она будет продолжаться, и, к сожалению, можно предположить, что будут и другие действия", - резюмировал он.

Теракт в Ахвазе

В субботу во время военного парада в иранском городе Ахваз был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения. Число погибших может возрасти, так как часть пострадавших получила серьезные травмы, отмечают иранские СМИ.

Всего было четверо нападавших, на них была надета военная униформа. Двое из атаковавших были ликвидированы, остальных удалось задержать.

По данным агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе".