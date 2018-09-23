СМИ: число жертв крушения парома в Танзании возросло до 225 человек

ТАСС, 23 сентября. Число жертв крушения парома на озере Виктория на севере Танзании увеличилось до 225 человек. Об этом в воскресенье сообщила газета The Citizen со ссылкой на представителя местных властей.
Ранее Agence France-Presse со ссылкой на данные местного телеканала сообщало о 209 жертвах крушения.
Поиски погибших продолжаются.
По данным британской вещательной корпорации Би-би-си, паром затонул в четверг между островами Юкора и Буголора, на борту судна находились свыше 400 человек.
21 мая 1996 года в результате крушения парома "Букоба" на озере Виктория около танзанийского порта Мванза погибло более 500 человек. Основной причиной ЧП была названа перегруженность парома.