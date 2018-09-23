СМИ: число жертв крушения парома в Танзании возросло до 225 человек

Дело об истязании приемного ребенка в Вологде передано в центральный аппарат СК

Следствие также обратилось в Минздрав России, а также к директору НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю для определения тактики дальнейшего лечения ребенка

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