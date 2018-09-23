СМИ: в Италии совершено нападение на сербскую художницу Марину Абрамович

ТАСС, 23 сентября. Гражданин Чехии напал в воскресенье на сербскую художницу Марину Абрамович на ее выставке во Флоренции. Об этом сообщает канал Sky TG-24.

По его данным, инцидент произошел, когда художница покидала свою выставку в здании дворца Палаццо Строцци. 51-летний гражданин Чехии в присутствии многочисленных посетителей бросил в Абрамович скомканным портретом, на котором была изображена сама художница. Нападавший, как указывает телеканал, был задержан полицией на месте происшествия, его имя не разглашается.

Sky TG-24 отмечает, что ранее гражданин Чехии был замечен в подобных эпизодах. Абрамович заявила, что не собирается подавать в суд на нападавшего.

Марина Абрамович родилась в 1946 году в Белграде. Сербская художница получила известность благодаря перфомансам "Художник присутствует", "Отношения в пространстве". За свою работу "Энергия покоя" Абрамович получила "Золотого льва" на 47-й Венецианской биеннале в 1997 году.