СМИ: на Кубе перевернулся грузовик с людьми

ГАВАНА, 24 сентября. /ТАСС/. В результате крупного ДТП в западной провинции Кубы Пинар-дель-Рио пострадали 40 человек, в том числе 11 детей. Об этом сообщил портал Cubadebate.

По его сведениям, ДТП произошло потому, что водителю грузовика, который перевозил в кузове людей, не удалось справиться с управлением. Машина съехала на обочину и перевернулась. Все пострадавшие госпитализированы. Их жизни вне опасности, утверждают врачи.

На Кубе для перевозки пассажиров нередко используются переделанные под автобусы грузовики.

Месяцем ранее в окрестностях Сантьяго-де-Кубы тоже перевернулся автобус. Тогда трое погибли, более 30 пострадали.

По официальным данным, в 2017 году на Кубе произошло более 11 тыс. ДТП, в них погибли 750 человек. Большинство аварий связаны с невнимательностью водителей, превышением скорости, плохим состоянием дорог, а также серьезной изношенностью автопарка страны. Недавно кубинский лидер Мигель Диас-Канель поручил Совету министров разработать меры с целью снизить количество транспортных происшествий.