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На складе в Мытищах произошел крупный пожар

В региональном ГУ МЧС добавили, что в результате ЧП есть пострадавшие

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее на складе в Мытищах, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"На складе на Олимпийском проспекте в Мытищах произошел пожар, который в настоящее время ликвидирован. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве, добавив, что тушение заняло 16 часов.

По данным МЧС, при пожаре пострадали люди, но их количество ведомство не сообщает.

В тушении участвовали 56 человек и 17 единиц техники.

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