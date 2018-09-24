На складе в Мытищах произошел крупный пожар

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее на складе в Мытищах, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"На складе на Олимпийском проспекте в Мытищах произошел пожар, который в настоящее время ликвидирован. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве, добавив, что тушение заняло 16 часов.
По данным МЧС, при пожаре пострадали люди, но их количество ведомство не сообщает.
В тушении участвовали 56 человек и 17 единиц техники.