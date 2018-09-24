Полиция застрелила медведя, пробравшегося в жилой дом на севере Иркутской области

ИРКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Полицейские застрелили медведя в городе Усть-Кут на севере Иркутской области, который вышел из леса и пробрался в гараж частного жилого дома, ранив его хозяйку. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
"Женщина сварила корм для своих домашних животных и оставила его в гараже, на запах пищи в помещение и пробрался дикий зверь. Хозяйка дома отправилась посмотреть, почему открыт гараж, и внутри увидела медведя. Животное успело расцарапать женщину, но ей удалось запереть дверь и отбежать. Соседи, услышав крики, вызвали полицию", - рассказал сотрудник пресс-службы.
Полицейские решили обезвредить животное и застрелили медведя. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь.
В полиции уточнили, что в этом году в Иркутской области уже несколько раз фиксировали выходы медведей к людям, но это первый случай нападения дикого зверя на человека.