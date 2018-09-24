{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция застрелила медведя, пробравшегося в жилой дом на севере Иркутской области

Животное ранило хозяйку дома, ей оказали необходимую помощь

ИРКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Полицейские застрелили медведя в городе Усть-Кут на севере Иркутской области, который вышел из леса и пробрался в гараж частного жилого дома, ранив его хозяйку. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

"Женщина сварила корм для своих домашних животных и оставила его в гараже, на запах пищи в помещение и пробрался дикий зверь. Хозяйка дома отправилась посмотреть, почему открыт гараж, и внутри увидела медведя. Животное успело расцарапать женщину, но ей удалось запереть дверь и отбежать. Соседи, услышав крики, вызвали полицию", - рассказал сотрудник пресс-службы.

Полицейские решили обезвредить животное и застрелили медведя. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь.

В полиции уточнили, что в этом году в Иркутской области уже несколько раз фиксировали выходы медведей к людям, но это первый случай нападения дикого зверя на человека.

Теги
РоссияИркутская область
Суд в Челябинске отложил на 16 октября заседание по УДО экс-министра спорта региона
О переносе заседания ходатайствовал прокурор
Читать полностью