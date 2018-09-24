Адвокат задержанного в Норвегии россиянина сообщила об отсутствии доказательств его вины

ТАСС, 24 сентября. Конкретных доказательств незаконного сбора информации задержанным в Норвегии на прошлой неделе россиянином нет. Об этом сообщила газете Verdens Gang в понедельник его адвокат Хеге Аакре.

"Он был на семинаре по работе и ни по каким другим основаниям. Могу сказать, что его работа связана с конференцией, в которой он участвовал в Осло", - указала она.

"Они считают, что у них есть подозрительные наблюдения, но кроме этого никаких конкретных доказательств того, что он собирал информацию, нет. Они были начеку и сообщали обо всем, что казалось подозрительным, но он дал хорошие объяснения того, что могло случиться.", - отметила адвокат. По ее словам, "если все это так, то он не совершил ничего преступного".

Посольство РФ в Норвегии в воскресенье подтвердило факт задержания российского гражданина в аэропорту Осло. Как отмечалось в публикации российской дипмиссии в Facebook, задержанному оказывается консульское содействие и защита его прав и интересов. При этом в посольстве считают, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом.

По сведениям газеты Verdens Gang, задержанному в Норвегии по подозрению в шпионаже гражданину РФ 51 год. Его адвокат сообщила изданию, что ее подзащитный не понимает, почему его задержали, считает, что произошло недоразумение. Адвокат сообщила также, что у мужчины было изъято электронное оборудование, но не стала уточнять, о чем именно идет речь. В свою очередь Норвежское телеграфное бюро сообщило, что задержанный сотрудничает с ведущей следствие полицией.