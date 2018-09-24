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Дело Алексея Улюкаева

Суд отклонил жалобу Улюкаева на возврат $2 млн генералу ФСБ Феоктистову

Защита выражала несогласие с тем, что генерал имеет право владеть этими средствами
Алексей Улюкаев Михаил Почуев/ТАСС
Алексей Улюкаев
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу защиты осужденного на 8 лет колонии Алексея Улюкаева на возврат генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, которые были переданы главой "Роснефти" Игорем Сечиным в качестве взятки экс-министру, передает корреспондент ТАСС.

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"Жалобу защиты Улюкаева оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - огласила решение судья.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

В июне Замоскворецкий суд удовлетворил заявление бывшего руководителя службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова о возврате $2 млн, которые ранее использовались при оперативной разработке получения взятки Улюкаевым. Суд в постановлении сослался на приговор в отношении экс-министра, в котором также определена судьба вещественных доказательств: денежные средства должны быть возвращены по их принадлежности. Улюкаев возражал против возвращения денег заявителю, поскольку защита не считала право генерала владения ими доказанным.

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к 8 годам заключения и штрафу, Мосгорсуд признал приговор законным. Как заявлял прокурор в суде первой инстанции, в октябре 2016 года Улюкаев потребовал взятку у главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительный отзыв на сделку по покупке акций "Башнефти", угрожая в случае отказа препятствовать отрицательными заключениями законным действия компании по иным ее сделкам. Улюкаев в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации. Согласно версии защиты, бывший министр получил от главы "Роснефти" сумку с $2 млн, будучи уверенным, что в ней находится вино.

Он стал первым федеральным министром в России, задержанным при исполнении полномочий. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом отправил Улюкаева в отставку в связи с утратой доверия.

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Путин, Владимир ВладимировичУлюкаев, Алексей ВалентиновичСечин, Игорь ИвановичДело Алексея Улюкаева
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