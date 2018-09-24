В Ульяновске возбудили дело против воспитательницы, избившей детей

УЛЬЯНОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Воспитательница, избившая трех девочек в реабилитационном центре для несовершеннолетних "Открытый дом" в Ульяновске, стала фигуранткой уголовного дела. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник прокуратурой региона.

Ранее сообщалось, что прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку по факту нанесения побоев воспитательницей реабилитационного центра для несовершеннолетних "Открытый дом" трем девочкам за отказ спать в тихий час. По предварительной информации, воспитательница 4 сентября нанесла удары ремнем по ногам трем девочкам. О случившемся стало известно от руководства учреждения, которому в свою очередь сообщила об этом одна из воспитательниц.

"По факту причинения телесных повреждений возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением")", - отмечается в сообщении.

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима уточнил ТАСС, что на данный момент воспитательница уволена. Ранее она была отстранена от исполнения своих обязанностей.

По данным прокуратуры региона, установлено, что до февраля 1997 года воспитатель работала учителем черчения в Казахстане. В сообщении ведомства отмечается, что в России она не работала педагогом, при этом администрация реабилитационного центра не запросила у сотрудницы необходимую справку о непривлечении к уголовной ответственности на территории Казахстана. Воспитатель приступила к исполнению обязанностей в учреждении после 20-летнего перерыва в педагогической деятельности, но необходимый контроль за специалистом не осуществлялся. Прокуратура также сообщает, что после случая избиения детей педагогом должностные лица учреждения не сразу проинформировали о произошедшем правоохранительные структуры и матерей потерпевших детей.

Реабилитационный центр "Открытый дом" предоставляет услуги по круглосуточному пребыванию несовершеннолетних. В учреждении находятся дети и подростки из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию.