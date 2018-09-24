Чиновник имущественного департамента правительства Севастополя задержан за попытку взятки

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи задержали начальника управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя и его посредника, которые, по их данным, пытались получить взятку в 1 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе городского управления СК РФ.

"Начальник управления (земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям города) задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Уголовное дело против чиновника возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Покушении на получение взятки в крупном размере").

По данным следствия, в августе к чиновнику от имени председателя правления товарищества собственников недвижимости обратился бывший сотрудник управления земельных отношений с просьбой за деньги помочь "в согласовании акта по определению границ земельного участка товарищества". Подозреваемый принял предложение бывшего коллеги и согласовал необходимые документы. "Посредник 21 сентября в одном из кафе Севастополя получил от председателя товарищества денежные средства в размере 1 млн рублей, из которых 500 тыс. рублей намеревался передать чиновнику, а остальные присвоить себе", - отмечается в сообщении следствия.

В пресс-службе правительства города заявили, что власти "рассчитывают на объективное расследование данного факта". "В настоящее время со стороны правительства Севастополя оказывается всестороннее и оперативное содействие правоохранительным органам в расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении начальника управления", - сообщили в пресс-службе.