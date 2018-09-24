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Врач в Ижевске арестован по подозрению в изнасиловании пациентки

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

ТАСС, 24 сентября. Медицинский работник одной из больниц в Ижевске заключен под стражу по подозрению в изнасиловании пациентки, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС замруководителя Следственного управления СК РФ по Удмуртии Алексей Попов.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело расследуется по ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), - сказал он.

Ранее один из Telegram-каналов сообщал, что в Ижевске пьяный врач изнасиловал пациентку после операции по удалению миндалин, женщина написала заявление в полицию и врача отстранили от работы.

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