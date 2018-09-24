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В результате пожара в жилом доме в Саратове погиб один человек

По данным источника в экстренных службах, еще двое доставлены в больницу
© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 24 сентября. Один человек погиб и двое получили ожоги на пожаре, произошедшем в многоквартирном доме в Саратове, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

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"Обнаружено тело одного человека, еще двое получили ожоги", - сказал собеседник агентства.

Сотрудникам ГУ МЧС удалось локализовать возгорание, из-за которого ранее эвакуировали 75 жильцов.

"В 21:21 по местному времени (20:21 мск - прим. ТАСС) возгорание локализовано", - сообщили в ведомстве. 

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, речи о взрыве в доме не идет. "Возможно, и произошел хлопок уже после возникновения пожара. Разрушений в доме нет", - отметил собеседник.

Возгорание произошло на втором этаже 10-этажного дома на улице Буровая в Заводском районе Саратова.

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РоссияСаратовская область
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