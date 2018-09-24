Более 20 человек задержаны в связи с терактом в иранском Ахвазе

ТАСС, 24 сентября. Более 20 подозреваемых задержаны в связи с терактом в иранском городе Ахвазе. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на министерство информации Ирана.

"22 человека, причастных к атаке в Ахвазе, были идентифицированы и задержаны", - приводит агентство заявление министерства.

В субботу во время военного парада в Ахвазе был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще около 60 получили ранения. По данным агентства Fars, в ходе нападения были уничтожены пять террористов.

По данным агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В то же время Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).