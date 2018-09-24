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Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Саратове

Жертвой пожара стал один человек

САРАТОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Возгорание в многоквартирном доме в Саратове удалось ликвидировать. Об этом сообщили ТАСС в мэрии.

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"В настоящий момент возгорание ликвидировано, в доме отключено электричество, ведется проветривание, далее будет решаться, есть ли необходимость размещать людей на ночь", - сказал собеседник агентства.

Также в мэрии добавили, что информация о том, был ли дом подключен к газопроводу, уточняется.

 Пожар произошел на втором этаже 10-этажного дома. В результате один человек погиб. Число пострадавших возросло до шести. 

"На пожаре двое человек получили ожоги и четверо отравились продуктами горения. Все они были госпитализированы", - сказали в региональном центре медицины катастроф.

Как уточнили ТАСС в региональном Центре медицины катастроф, всего к медикам обратились 18 человек, из них 15 получили помощь, а двое с ожогами (женщина и мужчина) находятся в тяжелом состоянии.

В центре также сообщили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 

По словам очевидцев, горели преимущественно второй и четвертый этажи многоквартирного дома. В данный момент происходит обход квартир.

В пресс-службе МЧС по Саратовской области добавили, что жильцов стали запускать в дом после пожара.

"В доме начали подключать свет, в дом пошли жильцы", - отметил собеседник агентства.

При этом пока жильцов не пускают в подъезд, где произошел пожар. 

Теги
РоссияСаратовская область
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