Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Саратове

САРАТОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Возгорание в многоквартирном доме в Саратове удалось ликвидировать. Об этом сообщили ТАСС в мэрии.
"В настоящий момент возгорание ликвидировано, в доме отключено электричество, ведется проветривание, далее будет решаться, есть ли необходимость размещать людей на ночь", - сказал собеседник агентства.
Также в мэрии добавили, что информация о том, был ли дом подключен к газопроводу, уточняется.
Пожар произошел на втором этаже 10-этажного дома. В результате один человек погиб. Число пострадавших возросло до шести.
"На пожаре двое человек получили ожоги и четверо отравились продуктами горения. Все они были госпитализированы", - сказали в региональном центре медицины катастроф.
Как уточнили ТАСС в региональном Центре медицины катастроф, всего к медикам обратились 18 человек, из них 15 получили помощь, а двое с ожогами (женщина и мужчина) находятся в тяжелом состоянии.
В центре также сообщили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По словам очевидцев, горели преимущественно второй и четвертый этажи многоквартирного дома. В данный момент происходит обход квартир.
В пресс-службе МЧС по Саратовской области добавили, что жильцов стали запускать в дом после пожара.
"В доме начали подключать свет, в дом пошли жильцы", - отметил собеседник агентства.
При этом пока жильцов не пускают в подъезд, где произошел пожар.