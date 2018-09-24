Врачи оценивают состояние двух пострадавших при пожаре в жилом доме в Саратове как тяжелое

САРАТОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Два человека из пяти, доставленных в лечебные учреждения Саратова в понедельник после пожара в жилом доме, находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре медицины катастроф.

"Пять человек было доставлено в лечебные учреждения, двое из них в тяжелом состоянии, другой информацией мы пока не располагаем", - сказал собеседник агентства.

По данным центра, у одной из пострадавших ожог 70% тела.

Тем временем следственный отдел по Ленинскому району Саратова начал проверку по факту возгорания по адресу Боровая, 11. "В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр места происшествия. Будет проводиться комплекс мероприятий, направленный на установление причины возгорания, личности погибшего, а также на < ...> установление лиц, виновных в произошедшем", - сказала ТАСС представитель пресс-службы СУ СК РФ по Саратовской области.

Как сообщил ТАСС начальник оперативного штаба ГУ МЧС по Саратовской области Дмитрий Фролов, пожар случился в трехкомнатной квартире. "Кухня в квартире пострадала меньше всего. Однако есть запах химии", - сказал он.

Ранее сообщалось, что загорание произошло на втором этаже десятиэтажного дома на улице Буровая в Саратове. Было эвакуировано 75 человек, в том числе 10 с помощью спасательных устройств. По уточненным данным, в результате пожара один человек погиб, еще пять были госпитализированы. Всего за медицинской помощью после пожара обратились 18 человек.