СМИ: не менее 45 человек пропали без вести в Северной Индии после снегопада

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 45 человек, в том числе 35 студентов Технологического института города Рурки, пропали без вести в северном индийском штате Химачал-Прадеш после мощного снегопада, сопровождаемого дождем. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, студенты ранее отправились в поход по горной местности в районе Лахул, но в понедельник на штат обрушились ливни и мокрый снег.

Не менее четырех человек погибли в Химачал-Прадеш за минувшие сутки из-за вызванных муссонными ливнями оползней, резко вырос уровень воды в местных реках, в ряде районов начались наводнения. В районах Кулу, Кангар и Хамирпур закрыты все учебные заведения. Власти временно запретили туристам походы по горам, а также занятия парапланеризмом, который популярен в этих местах.

В настоящее время в Индии идет сезон муссонов, который продолжается с июня по конец сентября. В этом году муссонные ливни оказались особенно сильными, больше всего пострадал юго-западный штат Керала, где погибли не менее 445 человек, около 1,4 млн были вынуждены временно оставить дома из-за наводнений.