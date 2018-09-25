В Архангельске экс-сотрудник УБОП получил 12 лет колонии за связь с "шаманинской" ОПГ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Суд в Архангельске приговорил к 12 годам колонии бывшего сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) по Архангельской области Андрея Яковлева по обвинению в причастности к деятельности одной из самых опасных преступных группировок региона - "шаманинские". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следствием установлено, что бывший сотрудник УБОП являлся членом преступного сообщества, которое создал и возглавил в 2012 году криминальный авторитет Олег Шаманин, получившее название "шаманинские". Экс-сотрудник МВД признан виновным по ч. 2 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 3 ст. 163 ("Вымогательство"), ч. 2 ст. 161 ("Грабеж"), ст. 167 ("Умышленное уничтожение чужого имущества") УК РФ. Приговором Северодвинского городского суда бывшему сотруднику УБОП назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе.

"Шаманинская" ОПГ возникла в начале 2010-х годов в Архангельской области и в соседних регионах. Как отмечают в СК, ее участники на протяжении нескольких лет вымогали у предпринимателей деньги, применяя насилие и уничтожая их имущество.

В ходе следствия допрошено более 600 человек, из которых более 70 признано потерпевшими. В целях возмещения причиненного ущерба следственными органами наложен арест на имущество членов организованного преступного сообщества на сумму более 50 млн рублей. "Всего выявлено 82 эпизода их преступной деятельности, при этом общий объем уголовного дела составил 329 томов. Уголовные дела в отношении членов указанного преступного сообщества, включая его лидера, длительное время скрывавшегося от органов следствия, в настоящее время рассматриваются по существу в судах", - подчеркнули в СК.