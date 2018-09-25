СК не нашел подтверждения информации об избиении заключенного в ставропольской колонии

СТАВРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Следователи отказали в возбуждении уголовного дела после проверки информации из видеообращения осужденного, отбывающего наказание в ИК-11 (Ставропольский край), на котором он рассказал о применении к нему насилия. Об этом ТАСС во вторник сообщили в ставропольском межрайонном следственном отделе Следственного управления СК РФ по краю.

Ранее местные СМИ опубликовали видеозапись, на которой осужденный Ярбал Дамиров рассказывает о якобы неоднократных избиениях со стороны сотрудников колонии. На основании этой информации общественники подали заявление в следственные органы, проверку также провела ставропольская межрайонная прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Ставропольского края.

"Принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку изложенные факты в ходе проверки не нашли своего подтверждения", - сообщили ТАСС в Ставропольском межрайонном следственном отделе следственного управления СК РФ по краю.