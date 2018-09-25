Глава фирмы в Димитровграде приговорена условно за вымогательство у предпринимателей

УЛЬЯНОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил гендиректора одной из компаний города Димитровграда Ульяновской области к 2,5 года лишения свободы условно и штрафу в 150 тыс. рублей за вымогательство 1 млн рублей у руководителей двух фирм за нераспространение информации. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

"На основании представленных прокуратурой Мелекесского района Ульяновской области доказательств [гендиректор] признана виновной в вымогательстве, совершенном в крупном размере (ч. 2 ст. 163 УК РФ), однако приговорена судом лишь к двум годам шести месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тыс. рублей. Вместе с тем, учитывая, что прокуратура настаивала на назначении названному руководителю наказания в виде 3,5 года колонии со штрафом в доход государства в размере 350 тыс. рублей, решается вопрос о принесении на данный приговор апелляционного представления", - говорится в сообщении.

Установлено, что после случившегося 26 августа 2017 года разлива фармотходов возле поселка Мулловка, которое привело к загрязнению двух прудов, женщина собирала информацию, которая, по ее мнению, могла скомпрометировать руководство причастных к экологическому происшествию компаний. Гендиректор получила пять файлов с фотографиями и видеозапись, на которых запечатлен сброс работниками компании "ИАЦ БРОК" в котлованы известкового раствора. Между тем, это действие было правомерно и необходимо, чтобы довести концентрацию кислоты в барде до необходимых для дальнейшей переработки параметров.

По данным прокуратуры, женщина встретилась с представителем "ИАЦ БРОК", хранившей фармотходы, и генеральным директором компании "Гиппократ", производившей фармпродукцию. Она сообщила, что владеет информацией, которая может нанести значительный вред деловой репутации юридических лиц, и потребовала за нераспространение материалов 1 млн рублей. В ходе оперативного эксперимента она была задержана с поличным при получении 500 тыс. рублей.

Как ранее сообщал ТАСС, прорыв котлована для барды (отход при производстве этилового спирта) произошел 26 августа прошлого года у поселка Мулловка. В результате попадания барды в пруды произошло полное уничтожение водных биологических ресурсов в одном из них.