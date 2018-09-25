Прокуратура Челябинска просит возбудить дело в отношении глав фирмы по вывозу мусора

В Астане мужчина спас ребенка, который сорвался с балкона десятого этажа

На видео очевидцев запечатлен ребенок, который висел на карнизе десятого этажа, а затем сорвался, но его поймал мужчина из нижней квартиры и затащил на свой балкон

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