Прокуратура Челябинска просит возбудить дело в отношении глав фирмы по вывозу мусора

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Челябинска после проверки просит возбудить уголовные дела в отношении руководителей ООО "Горэкоцентр+" и МУП "Горэкоцентр". Об этом сообщается на сайте прокуратуры города во вторник.
"По поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина, в связи со сложившейся в Челябинске ситуацией с вывозом твердых коммунальных отходов, прокуратурой проведена проверка соблюдения федерального законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. Проведены рейды и зафиксировано, что бытовой мусор в течение длительного времени не вывозится с большинства контейнерных площадок в Челябинске, выявлены 334 факта ненадлежащего состояния контейнерных площадок по причине длительного невывоза отходов. Материалы прокурорской проверки направлены в СУ СК России по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя "Горэкоцентр+" по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), в отношении директора МУП "Горэкоцентр" - для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.
Прокурорская проверка выявила, что с 18 сентября "Горэкоцентр+" необоснованно прекратил деятельность по сбору и вывозу мусора в пяти районах Челябинска.
Ранее ТАСС сообщал, что жители Челябинска обратились в Минэкологии области с жалобами на переполненные мусором контейнерные площадки.