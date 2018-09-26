В Рязани столкнулись микроавтобус и грузовик

ТАСС, 26 сентября. ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля произошло утром в среду на Ряжском шоссе в Рязани. Число пострадавших в аварии выросло до 10 человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

"По последним данным, в ДТП пострадали 10 человек, все они - пассажиры маршрутки, детей среди них нет, водители микроавтобуса и грузовика не пострадали", - уточнили ТАСС в ведомстве.

В пресс-службе также сообщили, что по факту ДТП полиция начала проверку. По предварительным данным полиции, авария произошла после того, как у фуры, выезжавшей из Рязани, лопнуло заднее левое колесо, и машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с самосвалом. После этого ехавшее со стороны Рязани маршрутное такси столкнулось с фурой.

"На месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства ДТП уточняются, начата проверка", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в областной клинической больнице Рязани, в медучреждение были доставлены шесть пострадавших, из которых четверо госпитализированы, в том числе один человек находится в реанимации, трое поступили в травматологическое отделение.

Ранее ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф Рязанской области сообщал о восьми пострадавших в аварии.