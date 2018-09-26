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Кризис на Украине

Суд Киева перенес на 23 октября заседание по делу об убийстве Олеся Бузины

По словам адвоката, представляющего интересы матери убитого Валентины Бузины, один из судей находится на больничном

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева перенес на 23 октября заседание по делу двух обвиняемых в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду адвокат Артем Захаров, представляющий интересы матери убитого Валентины Бузины.

"Заседание не состоялось, потому что один из судей, который рассматривает дело, с сегодняшнего дня на больничном. Следующее заседание назначено на 12:00 23 октября", - сказал он.

На прошлом заседании суд Киева привел к присяге состав жюри присяжных, который будет рассматривать данное дело.

Украинский журналист, писатель и телеведущий Олесь Бузина был застрелен у подъезда своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года. Через два месяца сотрудники правоохранительных органов задержали националистов Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых следствие подозревает в исполнении убийства. Сейчас оба отпущены из-под стражи. Организаторы преступления до сих пор не названы.

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