Суд Киева перенес на 23 октября заседание по делу об убийстве Олеся Бузины

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева перенес на 23 октября заседание по делу двух обвиняемых в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду адвокат Артем Захаров, представляющий интересы матери убитого Валентины Бузины.
"Заседание не состоялось, потому что один из судей, который рассматривает дело, с сегодняшнего дня на больничном. Следующее заседание назначено на 12:00 23 октября", - сказал он.
На прошлом заседании суд Киева привел к присяге состав жюри присяжных, который будет рассматривать данное дело.
Украинский журналист, писатель и телеведущий Олесь Бузина был застрелен у подъезда своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года. Через два месяца сотрудники правоохранительных органов задержали националистов Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых следствие подозревает в исполнении убийства. Сейчас оба отпущены из-под стражи. Организаторы преступления до сих пор не названы.