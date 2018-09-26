Грузовик насмерть сбил ребенка на автобусной остановке под Уфой

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Грузовик наехал на 12-летнюю девочку на автобусной остановке под Уфой, ребенок скончался. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы ГИБДД по Башкирии.
Трагедия произошла утром на улице Ленина села Михайловка Уфимского района. "По предварительным данным, у грузовика Shacman при спуске отказали тормоза, вследствие чего водитель потерял управление автомобилем и наехал на стоявшую на остановке девочку. После этого совершил наезд на припаркованную Lada Largus с последующим опрокидыванием. Девочка 2006 года рождения от полученных травм скончалась", - отмечается в сообщении.
Водитель грузовика госпитализирован. По предварительной информации, девочка проживала в Уфе, она приехала на занятия в местную музыкальную школу, непосредственно перед аварией сошла с автобуса, уточнили в ГИБДД.