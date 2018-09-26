Трое пострадавших при пожаре в многоэтажке в Саратове остаются в больнице

САРАТОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Трое из пяти пострадавших в результате пожара в многоэтажном доме в Саратове остаются под наблюдением врачей, еще двое уже покинули больницу, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь областного минздрава Александр Колоколов.

В понедельник вечером в Саратове произошло возгорание на втором этаже десятиэтажного дома на улице Буровой. В результате ЧП один человек погиб, еще пять были госпитализированы. Всего за медицинской помощью обратились 18 человек. "В настоящий момент в больницах остаются трое из пяти пострадавших. Два человека, отравившиеся угарным газом, уже вернулись домой", - сказал Колоколов.

Он уточнил, что еще один пострадавший с отравлением сейчас находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Также в ожоговом центре находятся мужчина и женщина, которая, по последним данным, находится в тяжелом состоянии. Мужчина идет на поправку - его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее следственный отдел СУ СК по Ленинскому району Саратова начал проверку по факту пожара. Причиной ЧП, по данным СК, могло стать неосторожное обращение с огнем.