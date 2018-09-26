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Источник: в Мурманске задержали замминистра областного правительства

Андрея Сахарова подозревают в совершении коррупционного преступления

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Андрей Сахаров задержан в среду силовиками. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных ведомствах.

"Замминистра задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления, обвинение ему еще не предъявлено", - сказал собеседник.

По данным источника, в поле зрения правоохранителей чиновник попал еще в прошлом году, когда занимал должность замглавы Североморска. Осенью 2017 года в СМИ появилась информация о якобы его задержании за получение взятки, однако он тогда продолжил работу и в этом году был назначен замминистра областного правительства.

Официальных комментариев от силовых ведомств на данный момент не поступало.

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