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Дело сотрудников Роскомнадзора

Пресс-секретарь Роскомнадзора Ампелонский намерен в ближайшее время вернуться на работу

Суд изменил Вадиму Ампелонскому меру пресечения на подписку о невыезде

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в растрате пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в ближайшее время планирует приступить к работе в ведомстве, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Седаков.

"С моего подзащитного сняты все запреты, и в ближайшее время он планирует приступить к работе в Роскомнадзоре", - сказал он.

Ранее адвокат одного из обвиняемых Елена Вяткина сообщила ТАСС, что следователи изменили меру пресечения на подписку о невыезде всем фигурантам в связи с тем, что закончилось предварительное следствие по делу. Защита начала ознакомление с материалами дела, которое насчитывает около 80 томов.

Чертановский суд Москвы 5 октября 2017 года в рамках уголовного дела о мошенничестве заключил под домашний арест Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова. По делу также проходит гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева, которой инкриминируется растрата в особо крупном размере, и еще 14 человек, чей статус пока не известен. Кроме того, 10 сентября Басманный суд санкционировал заочный арест Оксаны Чернышенко - еще одной фигурантки уголовного дела о растрате, которая объявлена в розыск.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. По словам адвоката Елены Вяткиной, ее подзащитному Весельчакову в окончательной редакции вменяется ущерб около 10 млн рублей. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Ампелонскому в окончательной редакции вменяется два эпизода растраты на сумму около 6 млн рублей.

Ранее СК РФ переквалифицировал фигурантам дела обвинение с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на растрату (ст. 160 УК РФ). Сделку со следствием никто из обвиняемых не заключал, вину они не признают. В материалах дела речь шла о растрате путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда.

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