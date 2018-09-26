Суд в Москве начнет процесс по делу Вороненкова 5 октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы 5 октября приступит к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве в марте 2017 года. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Марина Свиридова.

"По итогам предварительного заседания сегодня было назначено следующее судебное разбирательство на 5 октября на 11:00 мск", - сказала представитель суда.

Как уточнил адвокат фигуранта Андрей Гривцов, в ходе предварительных слушаний защита Вороненкова заявила ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору и о прекращении дела в связи со смертью экс-депутата. "Суд отказал нам во всех заявленных ходатайствах. В частности, ходатайство о прекращении суд отклонил из-за просьбы сына Воронекова Николая рассмотреть дело", - сообщил он.

Вороненкову заочно инкриминировались преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ ("Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По версии следствия, Вороненков был привлечен к хищению здания общей площадью 1499,4 кв. м и рыночной стоимостью 127 млн рублей, принадлежащего одной из компаний в Москве. Он нашел покупателя и здание было продано за 20 млн рублей. Покупатель неофициально выплатил Вороненкову свыше $1,2 млн.

Следствием установлено, что именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам. Также Вороненков организовал обналичивание полученных преступным путем денег и распределил их между соучастниками. Вина экс-депутата подтверждается показаниями других соучастников, потерпевшего и свидетелей, результатами обысков и заключениями экспертов, подчеркнули ранее в СК.

После того, как Вороненков скрылся от органов следствия, его объявили в федеральный, а затем в международный розыск. В марте 2017 года экс-депутат был застрелен в центре Киева. Несмотря на смерть фигуранта, расследование уголовного дела было продолжено. Дальнейшее уголовное преследование было обусловлено возражениями близких родственников погибшего против прекращения следственными органами уголовного дела за смертью обвиняемого, что допускается российским законодательством, пояснили ранее в Следственном комитете РФ.