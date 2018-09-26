Ущерб от блокировки "Механика Погодина" в украинском порту превысил $200 тыс.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный судовладельцу блокировкой российского судна "Механик Погодин" в украинском порту Херсон, уже составил более $200 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе судовладельца - компании "В. Ф. Танкер".

"Вместо работы танкер уже больше месяца простаивает у причала херсонского порта. Окончательный ответ на вопрос о сумме ущерба для судовладельца можно будет дать только после его освобождения. На данный момент, по нашей оценке, ущерб составляет уже более $200 тыс.", - сказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что со стороны украинских властей "никаких требований либо претензий ни к экипажу, ни к судовладельцу до сих пор не предъявлено". Ответ из администрации президента Украины Петра Порошенко, куда компания направляла запрос с просьбой помочь в данной ситуации, пока не получен, отметили в пресс-службе.