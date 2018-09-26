После блокировки "Механика Погодина" судовладелец прекратил заходить в воды Украины

ТАСС, 26 сентября. Компания "В.Ф. Танкер" - судовладелец российского танкера "Механик Погодин"- после блокировки судна в порту Херсона прекратил все рейсы с заходом в воды Украины. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании "В.Ф. Танкер".

"На данный момент компания "В.Ф.Танкер" прекратила все рейсы с заходом в территориальные воды Украины", - сказали в пресс-службе.

В компании напомнили, что судовладелец подал иск в Херсонский окружной административный суд, оспаривая действия капитана порта и Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины. В иске компания просит также освободить судно и снять запрет на его выход из акватории порта Херсон. Первое заседание суда назначено на 19 октября. "В.Ф.Танкер" и в дальнейшем будет использовать все доступные правовые способы защиты своих прав, включая судебные", - уточнили в пресс-службе.

По данным компании, сейчас члены команды чувствуют себя хорошо, экипаж обеспечен всем необходимым.

Заблокированное судно

Судно "Механик Погодин" с 12 членами экипажа на борту было заблокировано украинской стороной в порту Херсона 10 августа. Киев утверждает, что танкер принадлежит российской компании "ВЭБ Лизинг", против которой были введены санкции. Между тем компания - оператор судна "В. Ф. Танкер", которая не входит в санкционные списки Украины, сообщала ранее, что закрыла обязательства перед "ВЭБ-Лизинг" и единолично владеет танкером. В связи с этим, считает оператор, оснований для удержания судна нет.

По словам капитана судна, танкер доставил на Украину дизельное топливо из Туркмении по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering.

Ранее именно представитель СБУ сообщил, что "приняты меры по блокировке активов" в отношении судна "Механик Погодин" и что ожидается решение суда о его задержании. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил 17 августа, что Киев может конфисковать и продать танкер. А заместитель так называемого постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов 18 августа утверждал, что Киев заблокировал танкер в порту Херсона на три года.