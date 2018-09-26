СМИ: суд Копенгагена оставил в силе приговор убившему шведскую журналистку изобретателю

ТАСС, 26 сентября. Апелляционный суд Копенгагена в среду оставил в силе вердикт по делу датского инженера и изобретателя Петера Мадсена, приговоренного в апреле этого года к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валл. Об этом сообщает агентство Ritzau.

Мадсен еще в апреле, сразу после приговора, обжаловал решение суда первой инстанции, попросив ограничить лишение свободы конкретным сроком. Его адвокаты не требовали пересмотра вопроса его вины, которая считается доказанной.

Прокуратура на слушаниях вновь обратила внимание на жестокость, с которой было совершено убийство. Защита требовала ограничить тюремный срок 14-16 годами лишения свободы.

Дело об убийстве Валл привлекло к себе повышенное внимание за пределами Дании в связи с необычными обстоятельствами смерти 30-летней журналистки. Валл должна была взять у Мадсена интервью для американского журнала "Уайрд" и пропала 10 августа прошлого года, отправившись с датчанином на морскую прогулку. Как установило следствие, Валл была убита и расчленена на борту подводной лодки, которую Мадсен построил вместе с командой энтузиастов. Останки женщины были сброшены в море, и на то, чтобы их найти, у команды водолазов ушло четыре месяца.

Мадсен отрицал, что виновен, признавшись лишь в том, что сбросил труп Валл в море после того, как она, согласно его версии событий, погибла в результате выброса угарного газа во внутренние помещения подлодки. Обвиняемый утверждал, что сам в это время находился снаружи. Суд признал его версию событий не заслуживающей доверия, а психиатрическая экспертиза установила, что Мадсен - патологический лжец, имеет признаки психопатии, ряд сексуальных отклонений и способен совершить новые убийства. Датчанин, добиваясь смягчения приговора, заявил, что не будет больше пытаться доказать свою невиновность.