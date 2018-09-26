Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязани

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Состояние пассажиров маршрутного такси, пострадавших утром при столкновении с грузовиком в Рязани, тяжелое, однако их жизни ничего не угрожает. Об этом в среду сообщил начальник травмцентра первого уровня Областной клинической больницы Рязани Андрей Карпов.

"В настоящий момент состояние больных тяжелое, стабильное, их жизни ничего не угрожает", - сказал он.

Как сообщалось ранее, по предварительной информации, авария произошла в среду в 07:00 мск на выезде из Рязани. Грузовой автомобиль по касательной совершил столкновение с самосвалом, который ехал по встречной полосе. По предварительным данным, у грузового автомобиля лопнуло заднее левое колесо, в результате чего машину вынесло на встречную полосу движения.

В это время позади большегруза, у которого случилась техническая неполадка, в попутном направлении двигался пассажирский микроавтобус по маршруту Рязань - Взметнево. По имеющейся информации, водитель маршрутки не справился с управлением и столкнулся с большегрузом. В результате травмы получили 10 человек, восемь из них госпитализированы.

Проверку по факту ДТП проводят СК РФ и полиция.