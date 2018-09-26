Медведев пообещал Финляндии помощь в расследовании дела россиянина об отмывании средств

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал Финляндии помощь в расследовании действий гражданина РФ, обвиняемого в отмывании средств, но если это преступление, оно должно иметь соответствующие последствия.

"Расследование, которое идет в Финляндии - это дело Финляндии, а не России. Финляндия - уже очень давно суверенное государство, расследуйте, что хотите, это ваше внутреннее дело. Если там действительно просматривается состав преступления, включая легализацию доходов, полученных преступным путем, то это является преступлением и по российским законам. Необходимо просто соблюдать все процедуры, которые установленные финским процессуальным законодательством. В случае обращения к российской стороне по правоохранительным каналам за помощью, естественно, такая помощь будет оказана", - заявил он журналистам по итогам переговоров со своим финляндским коллегой Юхой Сипиля.

При этом, как отметил Медведев, "с учетом того, что это расследование затрагивает и гражданина РФ, естественно, мы надеемся на то, что ему будут обеспечены все условия, предусмотренные законодательством". "По консульской линии ему также может быть оказана поддержка", - добавил российский премьер.

Комментируя появившиеся в ряде СМИ детали дела о том, что компания, с деятельностью которой связывают подозреваемого россиянина, имеет чрезвычайные полномочия для строительства посадочных площадок для вертолетов и проявляет интерес к старым военным кораблям сил обороны Финляндии, Медведев заявил: "Какие-то там вертолетные площадки, их использование в военных целях - это параноидальный бред, что тут комментировать. Я даже не знаю, что сказать, откуда такое рождается, в чем воспаленном мозгу это появилось".

Дело россиянина в Финляндии

Ранее сообщалось, что окружной суд региона Варсинайс-Суоми в городе Турку принял во вторник решение о заключении под стражу гражданина РФ по подозрению в отмывании денег и уклонении от налогов с отягчающими обстоятельствами.

В понедельник финская Центральная криминальная полиция (KRP) подала в суд прошение об аресте россиянина и еще одного человека - гражданина Эстонии - по делу, по которому в выходные прошли обыски в том числе в помещениях компании Airiston Helmi Oy. Компания специализируется на управлении недвижимостью. По сообщениям финских СМИ, Силы обороны Финляндии ранее якобы были обеспокоены тем, что эта компания приобретала недвижимость недалеко от их стратегических объектов.

Арестованные являются сотрудниками фигурирующей в расследовании компании. По сведениям Финляндского информационного агентства (STT), один из задержанных является бывшим членом правления Airiston Helmi Oy, второй - также с ней связан. Возраст россиянина - 36 лет, второго подозреваемого - 51 год.