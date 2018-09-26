Замдекана юрфака МГУ освобожден под залог в 40 млн рублей по делу о крупном мошенничестве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду освободил из-под стражи под залог в 40 млн рублей заместителя декана юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимира Степанова-Егиянца по делу о мошенничестве на 39 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мосгорсуд постановил изменить меру пресечения Степанову-Егиянцу в виде заключения под стражу на залог в размере 40 млн рублей. После внесения указанной суммы залога на депозитный счет Московского городского суда обвиняемого Степанова-Егиянца из-под стражи освободить, в случае невнесения залога на депозитный счет Мосгорсуда содержать его под стражей до 20 октября 2018 года", - сказал собеседник агентства.

Степанов-Егиянц подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Другие фигуранты дела - предполагаемый организатор хищений Ольга Васильева - заключена под домашний арест, Николай Ломакин взят под стражу.

Согласно материалам дела, они подделали документы об отставке директора компании "Автофинанс", торгующей подержанными автомобилями. Как утверждает следствие, после подделки документов 14 июля 2017 года фигуранты похитили из офиса компании сейф с деньгами и автомобили со стоянки.