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Около 93 тыс. человек остались без электроснабжения в Хабаровске

Ведутся аварийно-восстановительные работы

ТАСС, 27 сентября. Порядка 92,8 тыс. человек остались без электроснабжения в Хабаровске из-за аварии. Об этом в четверг сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"27 сентября в 05:30 мск действием защит отключились тупиковые первая и вторая цепи высоковольтной линии 110 кВ "Южная - Бройлерная-2". Обесточены подстанции 110 кВ - 3 ("Бройлерная-2", "ЮМР", "ПТФ"). Без электроснабжения остались бытовые потребители г. Хабаровск (около 92 800 человек)", - говорится в сообщении.

Мощность отключенных потребителей - 20,4 МВт.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Теги
РоссияХабаровский край
Электроснабжение 92,8 тыс. человек в Хабаровске восстановлено
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