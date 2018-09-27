Около 93 тыс. человек остались без электроснабжения в Хабаровске

ТАСС, 27 сентября. Порядка 92,8 тыс. человек остались без электроснабжения в Хабаровске из-за аварии. Об этом в четверг сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"27 сентября в 05:30 мск действием защит отключились тупиковые первая и вторая цепи высоковольтной линии 110 кВ "Южная - Бройлерная-2". Обесточены подстанции 110 кВ - 3 ("Бройлерная-2", "ЮМР", "ПТФ"). Без электроснабжения остались бытовые потребители г. Хабаровск (около 92 800 человек)", - говорится в сообщении.

Мощность отключенных потребителей - 20,4 МВт.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.