Полицейские и сотрудники ФСБ пресекли поставку поддельного молока в астраханские детсады

АСТРАХАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с коллегами из астраханского управления ФСБ выявили фирму, которая поставляла по контрактам поддельное молоко в муниципальные детские сады Астраханской области. Нарушения выявлены на сумму 1,1 млн рублей, образцы молочной продукции отправлены на экспертизу, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Оперативники установили, что с марта по сентябрь текущего года в ряд детских садов поставлялась молочная продукция, не соответствующая требованиям Межгосударственного стандарта. В ходе обыска, проведенного в здании производственно-коммерческой фирмы, не удалось найти натурального коровьего молока. Его заменяли сухие смеси и пищевые добавки сомнительного происхождения, которые просто засыпали в воду в разных пропорциях. Факты нарушений при исполнении контрактов обнаружены на общую сумму 1,1 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

В полиции отметили, что изготовитель также наносил на упаковки с молоком разной жирности, кефиром и ряженкой заведомо ложные сведения о дате производства. Так, во время осмотра холодильников с готовой продукцией полицейские заметили, что на пакетах указаны даты на несколько дней вперед.

"Сотрудники Россельхозназора отобрали образцы всех пяти позиций поставляемых товаров, которые направлены на исследование в лабораторию Ростова-на-Дону. Специалистам предстоит выяснить, содержатся ли в них опасные для здоровья человека вещества", - добавили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступлению.