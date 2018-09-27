На территории бизнес-центра в Петербурге загорелись склады

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пожар начался на территории бизнес-центра "Радуга" в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Горят производственные помещения БЦ "Радуга", которые расположены по адресу: Митрофаньевское шоссе, 29. На территории всего бизнес-центра отключено электричество", - сообщил он.

По словам собеседника агентства, на место уже прибыли пожарные расчеты.

Как сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, площадь пожара составила 20 кв. метров. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоен повышенный ранг сложности (№ 1БИС). Сейчас производятся работы по вскрытию кровли склада.

Отмечается, что горит текстильная продукция. К ликвидации ЧП привлечено шесть единиц техники и 30 человек личного состава.