Дело бывшего вице-губернатора Мурманской области передано в суд

МУРМАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Дело в отношении бывшего заместителя губернатора Мурманской области Игоря Бабенко и его подчиненных, обвиняемых в крупных должностных злоупотреблениях, передано в Октябрьский районный суд Мурманска. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в суде.

"Дело в отношении четырех чиновников поступило в суд", - сказал собеседник.

Согласно материалам, размещенным на сайте суда, фигуранты дела - бывший заместитель губернатора Игорь Бабенко, бывшие заместители руководителя аппарата правительства области Эдуард Никрашевский и Сергей Келлер, экс-заместитель начальника управления по обеспечению деятельности регионального правительства Георгий Благодельский. Дела рассматривается по ч.3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия"). Изначально оно было возбуждено по статьи 159 УК РФ - "Мошенничество в крупном размере".

Бабенко задержали в октябре прошлого года сотрудники ФСБ. К этому моменту он покинул пост заместителя губернатора по собственному желанию.

Как сообщалось ранее, дело касается хищения средств, выделяемых на нужды регионального правительства. О нарушениях стало известно летом прошлого года, когда были задержаны руководители управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области Эдуард Никрашевский и Георгий Благодельский.

Бабенко занимал должность замгубернатора в 2016-2017 годах, до этого возглавлял аппарат областного правительства.