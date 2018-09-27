Жилой многоквартирный дом горит в Воронеже

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме в Воронеже, проходит эвакуация жильцов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"В Левобережном районе Воронежа произошло возгорание в многоквартирном четырехэтажном доме. В настоящее время горит четвертый этаж, огонь перешел на кровлю. Идет эвакуация жильцов", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области подтвердили ТАСС факт пожара, отметив, что возгорание произошло в доме номер 128 по улице Ленинградской.

Пострадал один из жильцов.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города, "при пожаре пострадал один мужчина из квартиры №47 на последнем этаже, его госпитализировали в ожоговый центр Воронежской областной клинической больницы №1. У мужчины ожоги I и III степени 30-40% тела".

В ЕДДС уточнили, что из дома были эвакуированы 50 человек, у строения повреждена кровля на площади 50 кв. метров.