МВД: экс-глава казанского офиса банка "Открытие" причастен к краже 230 млн рублей

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Полиция Казани считает, что к краже 230 млн рублей из банка "Открытие" причастен бывший глава казанского офиса кредитной организации Олег Полях.
Об этом говорится в сообщении о его розыске, распространенном пресс-службой управления МВД по Казани в четверг.
Как сообщалось ранее, в денежном хранилище одного из офисов банка в Казани в ходе плановой проверки была выявлена крупная недостача в размере 230 млн рублей. По этому факту было проведено внутреннее расследование, в правоохранительные органы сразу же направлено соответствующее заявление. В следственной части СУ управления МВД по Казани расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере".
"В ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий было установлено, что к совершению преступления причастен 40-летний Полях Олег Станиславович, ранее возглавляющий данный офис банка в Казани", - информирует ведомство.
Как сообщается в ориентировке правоохранительных органов, подозреваемому на вид 40-45 лет, полного телосложения, волосы короткие. В полиции просят всех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить в управление МВД по Казани.