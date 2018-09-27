{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВД: экс-глава казанского офиса банка "Открытие" причастен к краже 230 млн рублей

В отношении Олега Поляха возбуждено уголовное дело

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Полиция Казани считает, что к краже 230 млн рублей из банка "Открытие" причастен бывший глава казанского офиса кредитной организации Олег Полях.

Об этом говорится в сообщении о его розыске, распространенном пресс-службой управления МВД по Казани в четверг.

Как сообщалось ранее, в денежном хранилище одного из офисов банка в Казани в ходе плановой проверки была выявлена крупная недостача в размере 230 млн рублей. По этому факту было проведено внутреннее расследование, в правоохранительные органы сразу же направлено соответствующее заявление. В следственной части СУ управления МВД по Казани расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере".

"В ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий было установлено, что к совершению преступления причастен 40-летний Полях Олег Станиславович, ранее возглавляющий данный офис банка в Казани", - информирует ведомство.

Как сообщается в ориентировке правоохранительных органов, подозреваемому на вид 40-45 лет, полного телосложения, волосы короткие. В полиции просят всех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить в управление МВД по Казани.

Теги
Россия
Дело сестер Хачатурян
Суд освободил из СИЗО одну из сестер Хачатурян
Ангелине Хачатурян изменили меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий
Читать полностью