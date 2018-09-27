Верховный суд Чувашии оставил под арестом экс-полпреда республики при президенте РФ

ТАСС, 27 сентября. Верховный суд Чувашии оставил без изменения решение суда о заключении под стражу бывшего полномочного представителя республики при президенте России Леонида Волкова, обвиняемого в присвоении более 2 млн рублей. Об этом говорится в четверг в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры республики.
"Верховный суд Чувашской Республики оставил без изменения решение суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего полномочного представителя Чувашской Республики при президенте Российской Федерации. Основанием такого решения послужили нарушения ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде, допущенные обвиняемым в ходе расследования по делу", - отмечается в сообщении.
В сообщении говорится, что, по версии следствия, бывший полномочный представитель Чувашии при президенте РФ в период с 2012 по 2015 год присвоил вверенные ему средства, причинив министерству финансов республики ущерб в особо крупном размере. По данным прокуратуры, следственный отдел управления ФСБ России по региону предъявил обвинение Волкову в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере").
Отмечалось, что с 2012 по 2015 год Волков на основании самостоятельно изданных приказов незаконно присвоил более 2,3 млн рублей в качестве вознаграждений. В начале июня 2016 года распоряжением главы Чувашии его отстранили от должности после проверки на предмет коррупции.
По данным прокуратуры республики, изначально Волков находился под подпиской о невыезде, затем суд заменил меру пресечения на домашний арест. Это решение обвиняемый также пытался оспорить. В связи с тем, что он находился под домашним арестом длительное время, мера пресечения была вновь изменена на подписку о невыезде.