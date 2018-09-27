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В Томске горит многоквартирный жилой дом на площади 500 кв. метров

По предварительным данным, пострадавших нет
© МЧС России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Площадь пожара, возникшего в жилом доме в Томске, выросла до 500 кв. метров, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Площадь пожара в жилом доме на Вавилова составляет 500 кв. метров", - сказали в ведомстве.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что площадь пожара составляет около 400 кв. метров.

На тушении пожара работают 43 человека, задействовано 13 единиц техники.

По данным спасателей, вызов поступил в 18:02 (14:02 мск). Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме на улице Вавилова в томском Академгородке в квартире на третьем этаже. По балконам пожар перешел на четвертый и пятый этажи. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили ТАСС очевидцы, пожар произошел из-за возгорания бойлера.

"Пока пожарные еще работают, всех эвакуировали. Как потушат - будем смотреть, кому потребуется маневренный фонд", - сказал представитель администрации Советского района Томска.

Загоревшееся здание расположено в Советском районе Томска, на территории томского Академгородка. В здании четыре жилых этажа и пятый мансардный. Рядом с ним расположены другие жилые дома и школа.

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