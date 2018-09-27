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МВД опровергло сведения о нападении на полицейского в метро "Александровский сад" в Москве

Отмечается, что мужчина на станции вел себя неадекватно и приставал к пассажирам

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Неадекватный мужчина приставал к пассажирам и был задержан сотрудниками полиции на станции метро "Александровский сад" в Москве, однако он не нападал на полицейского. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестный напал на постового полицейского на станции метро "Александровский сад".

"Неадекватный мужчина на указанной станции метро приставал к пассажирам и вел себя неадекватно. На место происшествия прибыл полицейский и задержал правонарушителя. Нападения на сотрудника полиции не было", - сказал Мышляев.

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